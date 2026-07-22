الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة اقتحامات طالت مدنًا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات المزرعة الشرقية، وسردا، وبرقا، ودير جرير، وبيتونيا، وترمسعيا، واعتقلت شابًا من المزرعة الشرقية، كما اقتحمت ترمسعيا عقب هجوم شنه مستوطنون على أطراف البلدة.

وشهدت ترمسعيا هجومًا للمستوطنين تخلله إطلاق كثيف للرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين، وإضرام النيران في أراضٍ وممتلكات الأهالي.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة شارع السكة، وبلدة بيتا، وداهمت عددًا من المنازل خلال اقتحامها المستمر للبلدة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عمارة حطين في محيط مستشفى النجاح الجامعي، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من المواطنين.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقلت ستة شبان، هم: فادي السمارة زكارنة، وأحمد الكمال زكارنة، ومحمد الأقرع زكارنة، وأسامة كميل، وأحمد كميل، ومحمد الشما.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الحاجز الشمالي، وداهمت أحد المنازل في شارع الحديقة، ومنزلًا في حي النقار، كما داهمت مخزنًا في الحي ذاته، واعتقلت عمالًا من قطاع غزة بعد الاعتداء عليهم.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، وداهمت عددًا من المنازل خلال الاقتحام المتواصل.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 مواطنين، بينهم سيدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلتالمواطن علام بروق ونجله رامي، والأسير المحرر عمر يعقوب شنار والأسير المحرر إسلام أسامة الساعي، والأسير المحرر نافذ ذيب أبو عبيد (54 عاما) بعد مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة، والمواطنة زهدية رباح بدير من منزلها في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل، كما اعتقلت الشابين أحمد حجاجرة من مخيم عايدة، وعلاء الشلش من منطقة الدوحة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو كتيلة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، كما اقتحمت بلدتي بيت أمر والسموع، ومخيم العروب، وداهمت منازل في عدد من المناطق.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيًا وزوجته عقب مداهمة منزلهما في ضاحية "الأقباط" ببلدة الرام، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، بلدة حزما شمال القدس المحتلة.