استشهاد الأسير عماد سرحان داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتواصل

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استشهاد الأسير عماد راجح سرحان داخل سجون الاحتلال، بعد سنوات من الاعتقال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حيث كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد ويقبع في سجن “حكمى” منذ سنوات طويلة.

وقالت اللجنة إن الشهيد سرحان ارتقى في 14 حزيران/يونيو 2026، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي داخل السجن نتيجة ما وصفته بإهمال طبي متعمد وظروف اعتقال قاسية، ترافقت مع معاناة صحية متفاقمة وإجراءات عزلة متكررة.

وأشارت إلى أن الأسير كان يعاني من أمراض عدة خلال فترة اعتقاله، فيما حمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، معتبرة أن ما جرى يأتي في سياق سياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف الاستشهاد، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بانتهاكات ممنهجة داخل السجون، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى وتحسين ظروف احتجازهم.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن استمرار الاعتقال وظروفه الحالية يهدد حياة المئات داخل السجون