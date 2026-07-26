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مفاوضات لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات على هدنة مؤقتة

الرسالة نت - متابعة

كشفت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسؤول إقليمي، أن الولايات المتحدة وإيران تبديان رغبة في العودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر بين الجانبين.

وأوضح المسؤول أن المباحثات تركز على التوصل إلى صيغة توافقية تسمح لإيران باستئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز، مقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة، مشيرا إلى أن توقف الضربات الأمريكية والردود الإيرانية على دول مجاورة يعكس مؤشرات إيجابية على إمكان خفض التصعيد.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني أن طهران أبلغت واشنطن استعدادها لوقف هجماتها، شريطة استمرار تعليق الضربات العسكرية الأمريكية. وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية لا تزال تتعامل بحذر مع هذه التطورات، إذ ترى أن وقف العمليات قد يكون إجراءً تكتيكيا أكثر من كونه تحولا دائما، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين. 

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313610

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