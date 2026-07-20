القوات المسلحة اليمنية تعلن حظرًا بحريًا على الملاحة المرتبطة بالسعودية وتلوّح برد "شامل" على أي تصعيد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدور البيان، وذلك ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار".

وقالت القوات اليمنية، في بيان، إن القرار يأتي ردًا على استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عامًا، وما رافقه من قيود على الموانئ والمطارات، إضافة إلى استهداف مطار صنعاء الدولي، معتبرة أن الإجراءات السعودية الأخيرة أنهت مرحلة خفض التصعيد.

وأكد البيان تمسك صنعاء بما وصفته بحقها في مواجهة الحصار والتصعيد بالمثل، مشددًا على العمل على تثبيت هذه المعادلة خلال المرحلة المقبلة.

وحذرت القوات اليمنية من أن أي تصعيد عسكري من جانب السعودية سيُقابل بـ"رد قاسٍ وشامل"، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

كما دعت أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام، وتعزيز الإسناد للجبهات والاستعداد لأي تطورات ميدانية.

وفي المقابل، أكد التحالف بقيادة السعودية أنه سيرد على أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو حركة الملاحة، وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن أي تصعيد سيواجه بـ"الحزم والقوة"، معتبرًا أن تصريحات جماعة الحوثي تهدف إلى تصدير أزماتها الداخلية وصرف الأنظار عن الأوضاع في مناطق سيطرتها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على حركة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة.