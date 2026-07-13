القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبها

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر يوم الاثنين 13 يوليو 2026، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وذلك ردًا على ما وصفته بقصف سعودي استهدف مطار صنعاء الدولي.

وذكر البيان أن الطيران الحربي السعودي شن غارات على مطار صنعاء الدولي، قال إنها هدفت إلى تعطيل الرحلات الإنسانية المخصصة لنقل المرضى والعالقين، مضيفًا أن قواته اشتبكت مع الطائرات المهاجمة أثناء تنفيذ الغارات.

وأشار البيان إلى أن العملية التي استهدفت مطار أبها "حققت أهدافها بنجاح"، محملًا السعودية المسؤولية عن تداعيات الهجوم على مطار صنعاء، بحسب تعبيره.

كما جدد البيان تأكيد استمرار العمليات العسكرية إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء، وفق ما جاء فيه، وحذر شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية حتى رفع القيود عن المطار.

وتضمن البيان شكرًا لإيران على ما وصفه بمساهمتها في تسيير الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء، كما أشاد بالمظاهرات الشعبية المؤيدة لموقف الجماعة في عدد من المحافظات اليمنية.