من ميادين القتال إلى عمليات تسليم الأسرى.. القسام توثق مسيرة الشهيد حمزة عسفة

أعادت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليط الضوء على أحد مقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى، بعد بثها مشاهد مصورة للشهيد المجاهد حمزة وائل عسفة، أحد أفراد "كتيبة حطين"، ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي توثق سير الشهداء ومسيرتهم القتالية.

واستعرضت المشاهد محطات من حياة الشهيد عسفة، الذي ارتقى في نيسان/أبريل 2025، وأظهرت مشاركته في مهام ميدانية وأمنية خلال الحرب، إلى جانب حضوره في عدد من المواقع التي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة.

كما أبرز الإصدار ظهور الشهيد ضمن القوة المكلفة بتأمين عمليات تسليم الأسرى الإسرائيليين خلال جولات التهدئة السابقة، حيث وثقت اللقطات أداءه للمهام الأمنية المصاحبة لتلك العمليات في مدينة دير البلح، في مشاهد عكست مستوى التنظيم والانضباط داخل صفوف القسام.

ويحمل الشهيد حمزة عسفة إرثًا عائليًا ارتبط بالمقاومة، فهو نجل الشهيد وائل عسفة، قائد "كتيبة دير البلح"، الذي استشهد خلال الحرب، ليلتحق به نجله بعد أشهر، في مسيرة جسدت تواصل التضحيات داخل العائلة.

وتواصل كتائب القسام، عبر سلسلة "أقمار الطوفان"، توثيق سيرة مقاتليها الذين استشهدوا خلال الحرب، مستعرضة أدوارهم الميدانية ومحطات من حياتهم، في إطار توثيق روايتها لأحداث المعركة.