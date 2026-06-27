قاسم يرفض اتفاق الإطار ويعتبره تنازلًا عن السيادة

رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اتفاق الإطار الموقع بين السلطات اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، واصفًا إياه بأنه "تنازل عن السيادة" ويمثل مكاسب مجانية للاحتلال، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عنه.

وقال قاسم، في بيان صدر اليوم السبت، إن الاتفاق يمنح شرعية لاستمرار الوجود الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي اللبنانية لفترة طويلة، محذرًا من أن ذلك قد يمهد لضم تلك المناطق، كما اعتبر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل "طرحًا خطيرًا" يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويجعل مستقبل لبنان مرتبطًا بالشروط الإسرائيلية.

واتهم السلطات اللبنانية بالتخلي عن أوراق القوة التي كانت تمتلكها، معتبرًا أن الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل جرى في ظل غياب وسائل الضغط التي تمكن لبنان من فرض شروطه، وأن الاتفاق يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية ويمنح إسرائيل مكاسب سياسية وأمنية دون مقابل.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تضمنت التزامًا بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، إلى جانب تحديد مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرًا أن الحكومة اللبنانية تجاهلت هذه الفرصة واتجهت إلى مسار يخدم المصالح الإسرائيلية.

وانتقد قاسم البنود المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني وآليات مراقبة تنفيذ الالتزامات الأمنية، معتبرًا أنها تمنح إسرائيل دورًا مباشرًا في متابعة الشؤون الداخلية اللبنانية، وتربط الانسحاب من الأراضي المحتلة بنزع سلاح المقاومة.

وأكد أن أي اتفاق يجب أن يقتصر على معالجة ملف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، دون ربطه بقضايا السلاح أو مستقبل المنظومة الأمنية، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية بصفتها قوة احتلال، وليس مقابل شروط إضافية.

ووصف قاسم الاتفاق الموقع في واشنطن بأنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة"، مؤكدًا أن حزب الله لا يعترف به، وداعيًا إلى تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ومواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

كما دعا الحكومة اللبنانية إلى مراجعة موقفها والتراجع عن الاتفاق، مؤكدًا استعداد حزب الله للتعاون من أجل حماية سيادة لبنان وتحرير أراضيه وعودة السكان إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، ومشددًا على تمسك الحزب بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لإسرائيل، مضيفًا أن الاتفاق يتيح بدء انتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي.

وكانت واشنطن شهدت، مساء الجمعة، توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، ويتألف الاتفاق من 14 بندًا، وينص على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة في مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.