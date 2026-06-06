من رفع العلم الفلسطيني إلى تقييد السلاح الإسرائيلي.. تضامن سياسي متصاعد يعمّق عزلة الاحتلال دولياً

في مشهد يحمل دلالات سياسية تتجاوز رمزيته البروتوكولية، رفعت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا، في خطوة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي الأوروبي، وعكست اتساع موجة التضامن الدولي مع الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية.

ولم يكن رفع العلم الفلسطيني مجرد إجراء رمزي، بل جاء مصحوباً بمواقف سياسية واضحة أكدت فيها الرئيسة السلوفينية استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وأن الفلسطينيين ما زالوا محرومين من ظروف الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مواقف وإجراءات دولية متلاحقة تشير إلى تحول متزايد في المزاج السياسي العالمي تجاه الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية، وسط تنامي الانتقادات للانتهاكات الميدانية واتساع الدعوات لمحاسبة المسؤولين عنها.

رسالة سياسية من سلوفينيا

وقالت موسار إن العلم الفلسطيني سيبقى مرفوعاً على واجهة القصر الرئاسي لمدة أسبوع قبل نقله إلى داخل المبنى ليُعرض أمام الزوار، مؤكدة أن الخطوة تحمل رسالة أخلاقية وسياسية مرتبطة بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن العلم الفلسطيني أصبح رمزاً لمعاناة شعب يواجه انتهاكات مستمرة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ما زالوا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة لا تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

ويكتسب الموقف السلوفيني أهمية إضافية بالنظر إلى أن سلوفينيا كانت من بين الدول الأوروبية التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2024، كما اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، من بينها فرض قيود على تصدير واستيراد وعبور المعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.

ويعتبر رفع العلم الفلسطيني على مقر الرئاسة يعكس استمرار التزام قطاعات من النخبة السياسية الأوروبية بمواقف داعمة للحقوق الفلسطينية، رغم التغيرات السياسية الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

تضامن يتجاوز الرمزية

ولا تبدو الخطوة السلوفينية معزولة عن السياق الدولي العام، بل تأتي ضمن سلسلة قرارات ومواقف اتخذتها حكومات ومؤسسات دولية خلال الأشهر الأخيرة تعبيراً عن رفضها للحرب وسياسات الاحتلال.

ففي فرنسا، قررت السلطات منع المشاركة الرسمية الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" العسكري، أحد أبرز المعارض الدفاعية في العالم، كما فرضت قيوداً على عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية داخل المعرض، في خطوة أثارت غضب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

أما في نيوزيلندا، فقد أعلنت الحكومة فرض حظر دخول على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين بسبب دورهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكدة أن النشاط الاستيطاني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض فرص السلام.

وتعكس هذه الإجراءات انتقال بعض الدول من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية تستهدف جهات مرتبطة بالاحتلال أو بالأنشطة الاستيطانية، وهو ما يمنح المواقف الدولية طابعاً أكثر تأثيراً مقارنة بالمراحل السابقة

الحراك الأكاديمي يوسع دائرة الضغط

وعلى المستوى الأكاديمي، تتواصل حملات المقاطعة والاحتجاج داخل الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، حيث وقع آلاف الأكاديميين والباحثين على بيانات تطالب بوقف الحرب على غزة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما أقدمت جامعات ومراكز بحثية في أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا على تعليق أو مراجعة علاقاتها وشراكاتها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، في ظل تنامي الدعوات إلى مقاطعة المؤسسات المرتبطة بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

وأصبحت المقاطعة الأكاديمية جزءاً أساسياً من أدوات الضغط الدولية، خاصة مع اتساع مشاركة الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية في حملات التضامن مع الفلسطينيين.

تحولات في المزاج الدولي

وتعكس هذه التطورات مجتمعة تحولات متزايدة في المزاج الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب على غزة واتساع دائرة الانتقادات المرتبطة بالأوضاع الإنسانية والانتهاكات الميدانية.

ويلاحظ مراقبون أن المواقف الأخيرة، سواء من سلوفينيا أو فرنسا أو نيوزيلندا أو المؤسسات الأكاديمية الدولية، تشير إلى تنامي الرفض العالمي للاستيطان والاحتلال وسياسات القوة العسكرية، كما تعكس تزايد القناعة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما أن هذه المواقف تكشف عن اتساع مساحة التضامن السياسي مع القضية الفلسطينية داخل عواصم غربية كانت تُعرف سابقاً بتحفظها تجاه اتخاذ خطوات علنية ضد إسرائيل، الأمر الذي يعكس تغيراً تدريجياً في طبيعة الخطاب السياسي الدولي المرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

عزلة متنامية للاحتلال

ورغم استمرار الدعم الذي تحظى به إسرائيل من بعض القوى الدولية الكبرى، فإن سلسلة الإجراءات والقرارات المتلاحقة تكشف عن اتساع الفجوة بينها وبين قطاعات متزايدة من المجتمع الدولي.

ولم تعد مظاهر العزلة مقتصرة على المجال السياسي فقط، بل امتدت إلى المجالات العسكرية والأكاديمية والثقافية، في ظل تصاعد المطالب الدولية بمراجعة العلاقات مع إسرائيل وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويرى محللون أن استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة يدفعان المزيد من الحكومات والمؤسسات إلى إعادة تقييم مواقفها، خصوصاً مع تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل العديد من الدول الغربية.

ويبدو أن رفع العلم الفلسطيني فوق القصر الرئاسي السلوفيني يتجاوز كونه حدثاً رمزياً، ليشكل جزءاً من مشهد دولي أوسع تتزايد فيه مؤشرات التضامن السياسي مع الفلسطينيين، وتتسع فيه دائرة الضغوط المفروضة على الاحتلال، بما قد يمهد لمواقف وإجراءات أكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة.