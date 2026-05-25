"فايننشال تايمز": الحرس الثوري استخدم الإمارات لتهريب معدات عسكرية صينية

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة شركات تعمل عبر الإمارات للحصول على معدات اتصالات فضائية صينية متطورة مرتبطة ببرامج المسيّرات والحرب الإلكترونية.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق التجارية وسجلات الشحن أظهرت نجاح الحرس الثوري في الحصول على التكنولوجيا العسكرية عبر شركة مقرها الإمارات خلال عام 2025.

وأوضحت أن شركة “تيليسون” التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها رتبت شحن نحو 1.8 طن من معدات الأقمار الصناعية من الصين إلى إيران عبر ميناء جبل علي في دبي.

وأضافت أن الشحنة تضمنت هوائيات متطورة من إنتاج شركة “ستاروين” الصينية، يمكن استخدامها في برامج الطائرات المسيّرة والاتصالات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة الإيرانية “راما 3” استخدمت بيانات ملاحية مضللة لإخفاء وجهتها الحقيقية أثناء نقل المعدات إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

وأكدت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت السفينة داخل ميناء الشهيد رجائي الإيراني رغم بيانات الملاحة التي زعمت وجودها قرب سواحل عُمان.

كما كشفت الصحيفة أن المعدات تم الحصول عليها لصالح شركة إيرانية مرتبطة بمجموعة “سامان” الصناعية الخاضعة لعقوبات أمريكية بسبب تعاونها مع الحرس الثوري.

وأضافت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على جهات مرتبطة ببرامج المسيّرات الإيرانية ودعم روسيا بتقنيات عسكرية في الحرب الأوكرانية.

ولم تصدر تعليقات رسمية من الإمارات أو إيران بشأن ما ورد في التقرير، فيما امتنعت الشركة الإماراتية عن الرد على استفسارات الصحيفة.