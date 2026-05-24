تحذيرات من توسع تفشي فيروس "إيبولا" في إفريقيا

حذّر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، من أن عشر دول إفريقية باتت مهددة بتفشي فيروس إيبولا، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا اللتين تشهدان انتشاراً متزايداً للفيروس.

وقال رئيس المركز جان كاسيا، خلال مؤتمر صحفي، إن الدول المهددة تشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.

وجاء التحذير بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 750 إصابة محتملة بفيروس إيبولا و177 وفاة مرتبطة به في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد انتشاراً وصفته المنظمة بـ”السريع”.

وفي السياق، أعلن الصليب الأحمر وفاة ثلاثة من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، مرجحاً إصابتهم بالفيروس أثناء تأدية مهامهم الإنسانية أواخر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح كاسيا أن التفشي الحالي يعد الوباء السابع عشر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثاني أكبر تفشٍّ يشهده العالم من حيث الحجم.

ويتسبب فيروس إيبولا بحمى نزفية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة، فيما تعتمد جهود احتواء الوباء حالياً على العزل والكشف المبكر عن الإصابات، في ظل غياب لقاح أو علاج معتمد للمتحور المسؤول عن التفشي الحالي.