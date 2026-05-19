جدل في الاحتلال بعد الكشف عن زيارة نتنياهو إلى أبوظبي

تتواصل داخل دولة الاحتلال تداعيات الكشف عن زيارة سرية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الحرب الأخيرة على إيران، حيث أثار الإعلان الرسمي عن الزيارة أزمة دبلوماسية غير معلنة.

وأكد مصدر أمني (إسرائيلي) أن تسريب تفاصيل الزيارة تسبب بـ"أضرار كبيرة" للعلاقات مع الإمارات، مشيراً إلى أن الأجواء في أبوظبي اتسمت بالغضب بسبب حساسية الوضع الإقليمي وتداخل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن المؤسسة الأمنية اعتبرت نشر الزيارة "خطوة غير مسؤولة"، فيما نفت الإمارات رسمياً وقوع أي زيارة غير معلنة، مؤكدة أن علاقاتها مع (إسرائيل) تتم ضمن الأطر الرسمية لاتفاقيات أبراهام وبدون ترتيبات سرية.

وتشهد العلاقات بين (إسرائيل) والإمارات منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020 تعاوناً في مجالات متعددة، إلا أنها تبقى حساسة سياسياً، خاصة في ظل الحرب على غزة والتوتر الإقليمي مع إيران، ما يجعل أي تحركات غير معلنة عرضة لتداعيات دبلوماسية سريعة.