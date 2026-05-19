قيود صارمة على الحج 2026: "لا حج بلا تصريح"

تواصل السلطات السعودية تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة لموسم حج 1447هـ/2026م، تحت شعار “لا حج بلا تصريح”، بهدف تنظيم تدفق الحشود وضمان السلامة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يقتصر دخول مكة أو الإقامة فيها على حاملي تصريح حج رسمي عبر منصة “نسك”، أو المقيمين في مكة، أو العاملين الحاصلين على تصاريح رسمية داخل المشاعر المقدسة.

كما يُمنع دخول حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمرة خلال موسم الحج، مع إيقاف مؤقت لإصدار تأشيرات العمرة، في إطار تنظيم الحركة وتخفيف الازدحام.

وفرضت وزارة الداخلية السعودية عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة، والترحيل الفوري للمقيمين، ومنع دخول المملكة لفترات تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامات على من يساعد أو ينقل المخالفين.

وعلى الصعيد الصحي، تشمل القيود منع عدد من الفئات المرضية من أداء الحج، مثل مرضى الفشل الكلوي والقلب والرئة المتقدمة، إضافة إلى حالات الحمل عالي الخطورة والأمراض المعدية النشطة، مع اشتراط تقارير طبية تثبت القدرة الصحية على أداء المناسك.

كما لا يُسمح للأطفال دون 12 عامًا بأداء الحج، مع اشتراطات خاصة للفئات العمرية الأكبر لضمان السلامة.

وتؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الحشود ورفع مستوى السلامة خلال موسم الحج.