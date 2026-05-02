مستوطن مسلح يهدد أطفالاً في ملعب بمسافر يطا

أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن مستوطناً إسرائيلياً مسلحاً أقدم على تهديد أطفال أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب خربة أم الخير بمنطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية، في حادثة جديدة تندرج ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الأهالي في المنطقة.

وقال الاتحاد، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، إن المستوطن اقتحم محيط الملعب وهو يحمل سلاحه، ووجّه تهديدات مباشرة للأطفال، معتبراً أن ما جرى يأتي في إطار استهداف ممنهج لسكان الخربة وأطفالها بهدف الضغط عليهم ودفعهم نحو التهجير.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي إخطاراً بهدم الملعب، ما يهدد بحرمان الأطفال من المساحة الرياضية والترفيهية الوحيدة في المنطقة.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو يوثق لحظة وجود المستوطن المسلح داخل الملعب إلى جانب الأطفال، مؤكداً أن الحادثة تأتي بعد حملة تحريض قادتها جهات استيطانية ومنظمة “ريفافيم” ضد الملعب، باعتباره “عائقاً أمام التوسع الاستيطاني”.

وشدد على أن هدم المنشأة سيحرم الأطفال من متنفسهم الوحيد، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف البنية الرياضية الفلسطينية، والتي فقدت خلال الفترة الأخيرة نحو 265 منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة.