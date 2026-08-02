الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، مدير جمعية "مديد" الخيرية، أحمد حسين دويكات عقب دهم منزله في عسكر البلد، شرقي مدينة نابلس، بالإضافة لاعتقال المواطن فضل الكردي من منزله في "شارع القدس"، جنوب شرقي المدينة.

وأوردت مصادر اعلامية" أن عدة مركبات عسكرية إسرائيلية دهمت في ساعات فجر اليوم، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عبر حاجز "حوارة" العسكري جنوبي المدينة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ونبه سكان محليون إلى أن قوات اقتحمت بلدة تل، جنوب غربي مدينة نابلس، ودهمت منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة، واعتقلت كلًا من: حمزة محمد فوزي سجدية، قصي خالد محمد جعفري، وسيف الدين ياسين خليل جبر، عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وذكر سكان محليون أن قوات الاحتلال دهمت منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة.

واحتجزت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابًا (مجهول الهوية)، خلال اقتحام قرية فقوعة، شرقي مدينة جنين، شمالي الضفة. بينما دهمت منازل المواطنين في بلدة دير غزالة شرقي المدينة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا واسعًا وحملات اعتقال إسرائيلية يومية مكثفة؛ تطال عشرات المدنيين الفلسطينيين في مختلف المحافظات، تزامنًا مع اقتحامات واعتداءات متكررة.