القاهرة تستضيف اجتماعًا للوسطاء لبحث تنفيذ اتفاق غزة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة المقبلة، اجتماعًا يضم ممثلين عن الدول الوسيطة، وهي مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لبحث آليات تنفيذ بنود اتفاق غزة والتأكيد على التزام جميع الأطراف بما تم التوصل إليه، وفق ما نقلته مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت المصادر بأن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع الجهود المصرية وتحركات الوسطاء.

وأضافت أن نجاح تنفيذ الاتفاق سيمهد لإطلاق برامج التعافي المبكر في قطاع غزة، واستئناف عمليات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بما يشمل استئناف العملية التعليمية وتشغيل المرافق والخدمات الأساسية.