قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق المتعلقة بالاتفاق

رحّب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، بقبول الحركة خارطة الطريق المتعلقة بالاتفاق، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضع حد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أهمية تكثيف ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق، مشددًا على ضرورة التزامها ببنوده ووقف الانتهاكات بما يكفل إنفاذه بصورة كاملة ويهيئ الظروف لوقف العدوان على قطاع غزة.