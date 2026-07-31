الولايات المتحدة تدرس سحب قواتها من الكويت

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية رسمية زعمها إن البنتاغون ناقش تقليص الوجود العسكري الأمريكي حتى قبل اندلاع الحرب مع إيران.

ومنذ بدء الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، وغيرها من الدول العربية تم إجلاء جزء كبير من القوات لتقليل التهديد الذي يواجهها. والآن، يخشى الكويتيون أن يصبح الوضع دائمًا.

منذ حرب الخليج الأولى، تُعدّ الكويت أكبر مركز لوجستي للجيش الأمريكي في العالم. وقد اعتادت هذه الدولة الصغيرة على وجود آلاف الجنود الأمريكيين ودبابات أبرامز ومدفعية إضافية.

كما أكدت الصحيفة أيضاً على متانة العلاقات بين البلدين، وعدم وجود أي مؤشرات على توقف الكويت عن الاعتماد على حليفها. إلا أن ازدياد الوجود الأمريكي في الكويت قد عرّضها لمخاطر متزايدة خلال الحرب.

وشنت إيران هجوماً على الكويت بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفةً القواعد الأمريكية المنتشرة هناك وكذلك مطارها الدولي، وميناءها على الخليج العربي، وقطع صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز.