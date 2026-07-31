15 نشاطًا استيطانيًا في قلقيلية منذ مطلع 2026.. وبؤرة جديدة شرق حجة

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 15 نشاطًا استيطانيًا في محافظة قلقيلية منذ بداية عام 2026، بالتزامن مع تدشين مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية عند أطراف قرية حجة شرق المحافظة.

وأوضح المركز أن أبرز الأنشطة الاستيطانية شملت إنشاء بؤر استيطانية جديدة، ومصادرة مئات الدونمات، وتجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، وتوسيع المستوطنات، والمصادقة على وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب شق طرق استيطانية.

وأشار إلى أن من أبرز التطورات خلال العام الجاري إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة قرب قرية حجة، والمصادقة على 120 وحدة استيطانية في مستوطنة كارني شمرون، إضافة إلى تجريف أراضٍ زراعية في مناطق جيت، وعزون، وكفر قدوم، وكفر لاقف، والمنطقة الشرقية من قلقيلية.

كما لفت المركز إلى إصدار أوامر بمصادرة أراضٍ في عدد من البلدات، تجاوزت مساحتها 1394 دونمًا.