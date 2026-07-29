"جيميناي" يصبح محررًا أذكى في Google Docs

أعلنت "غوغل" عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Docs، تتيح لمساعدها جيميناي تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة والمعقدة داخل المستندات المشتركة، ما يسهل على المستخدمين فهم الملاحظات المتراكمة وتحديد القضايا التي لم تُحسم بعد.

وتستهدف الميزة الجديدة الفرق التي تعمل بشكل تعاوني على المستندات، حيث تتحول التعليقات الكثيرة في كثير من الأحيان إلى نقاشات يصعب تتبعها أو معرفة ما إذا كانت قد انتهت إلى قرار نهائي.

كيف تعمل الميزة؟

يعتمد جيميناي على تحليل جميع التعليقات داخل المستند، ثم يقدم ملخصًا يوضح أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، مع إبراز الأسئلة أو الملاحظات التي لا تزال دون حل، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

كما يمكن للمستخدم أن يطلب من جيميناي تلخيص تعليقات شخص معين، أو جمع التعليقات التي تتناول موضوعًا محددًا، حتى وإن كانت موزعة في أماكن مختلفة من المستند.

وبدلًا من التنقل بين عشرات التعليقات، يحصل المحرر على ملخص منظم يوضح الحالة الحالية للنقاش، دون أن يفرض الذكاء الاصطناعي رأيًا أو يحسم الخلاف بين المشاركين.

أكثر من مجرد تلخيص

ولا تتوقف قدرات جيميناي عند تلخيص التعليقات، إذ يمكنه أيضًا:

- اقتراح ردود داخل سلاسل التعليقات.

- تقديم تعديلات على النص استنادًا إلى ملاحظات المراجعين.

- البحث عن ملفات ذات صلة داخل Google Drive وإرفاق روابطها عند الحاجة لدعم الردود.

- مراجعة المستند وإضافة ملاحظات حول وضوح المحتوى أو تسلسل الأفكار وجودة السرد.

ورغم ذلك، أكدت "غوغل" أن جيميناي لن يُجري أي تعديل تلقائي على المستند، إذ تظل جميع التغييرات المقترحة بحاجة إلى موافقة المستخدم قبل تطبيقها.

من يمكنه استخدام الميزة؟

بدأت "غوغل" طرح الميزة اعتبارًا من 28 يوليو، وقد يستغرق وصولها إلى جميع المستخدمين ما يصل إلى 15 يومًا.

وتتوفر الميزة للمشتركين في الخطط المدفوعة المؤهلة من Google Workspace وGoogle Workspace for Education وGoogle AI، مع ضرورة تفعيل ميزات Gemini for Workspace والميزات الذكية.

كما يشترط أن يمتلك المستخدم صلاحية تعديل المستند (Edit Access) حتى يتمكن جيميناي من تحليل التعليقات والتفاعل معها، بينما لن يتمكن أصحاب صلاحيات المشاهدة أو التعليق فقط من استخدام هذه الأدوات، حتى لو كانوا من المشاركين في النقاشات.

خطوة لتعزيز الإنتاجية

تعكس هذه الإضافة توجه "غوغل" نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في أدوات الإنتاجية، بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون في متابعة التعليقات الطويلة، والتركيز بدلًا من ذلك على إنجاز العمل واتخاذ القرارات بشكل أسرع.