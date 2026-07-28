"أوتشا": أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين بالضفة منذ مطلع 2026

وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكثر من 1330 اعتداءً نفذه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.

وأعرب المكتب، في بيان صدر الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الملحوظ في اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن موجة العنف الأخيرة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، بينهم فتى، منذ الخميس الماضي.

وأوضح "أوتشا" أن الهجمات استهدفت منازل ومساجد وأراضي زراعية وأشجارًا ومنشآت فلسطينية، حيث تعرضت للحرق والتخريب، فيما دُمرت بعض الممتلكات بشكل كامل، كما أُجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح من مناطق سكنها جراء تصاعد الاعتداءات.

وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال شددت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أعاق وصول آلاف المواطنين إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة ومصادر رزقهم.

وبحسب بيانات "أوتشا"، استشهد منذ مطلع العام الجاري وحتى السبت الماضي 77 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا، برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين.

ودعا المكتب الأممي إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن إجراءات إسرائيلية لتسريع شرعنة بؤر استيطانية زراعية وإنشاء أخرى جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد غوتيريش التأكيد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها البؤر الاستيطانية، غير قانونية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، معتبرًا أنها تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم.

وتشهد الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين، وسط اتهامات من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية لقوات الاحتلال بالتغاضي عن هذه الهجمات، أو المشاركة فيها في بعض الحالات.