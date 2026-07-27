الاحتلال يصادر نحو 500 دونم شرق طوباس ضمن مشروع 'الخيط القرمزي'

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء على 498 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة شرقي محافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن هذه القرارات تستهدف أراضي حيوية في بلدات طوباس وتياسير والعقبة وابزيق ورابا، مما يهدد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق الحدودية والحيوية.
وأكدت محافظة طوباس في بيان رسمي أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كجزء من مشروع استيطاني أوسع يُعرف باسم 'الخيط القرمزي'، وهو المخطط الذي أعلن عنه الاحتلال في نهاية العام الماضي وبدأ بتطبيقه ميدانياً خلال العام الجاري. ويهدف هذا المشروع إلى ربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض وخلق واقع جغرافي جديد يعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن محيطها الطبيعي.
من جهتها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تفاصيل تقنية خطيرة تتعلق بهذه الأوامر، حيث بينت الجداول الملحقة أن الاحتلال خصص نحو 360,172 دونماً مما يسمى 'أراضي دولة' لخدمة هذا المخطط. وتشكل هذه المساحة ما يقارب 72.3% من إجمالي الأراضي المستهدفة، مما يشير إلى استغلال الاحتلال للقوانين العسكرية لشرعنة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية والزراعية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة ممنهجة لعزل آلاف الدونمات في منطقة الأغوار الشمالية، حيث سبق للاحتلال تدمير خطوط المياه الناقلة ومئات الدونمات الزراعية في منطقة عاطوف. وتؤدي هذه الاعتداءات المستمرة إلى تدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان المحليين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي في تأمين قوت يومهم.