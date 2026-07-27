الاحتلال يصادر نحو 500 دونم شرق طوباس ضمن مشروع 'الخيط القرمزي'

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء على 498 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة شرقي محافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن هذه القرارات تستهدف أراضي حيوية في بلدات طوباس وتياسير والعقبة وابزيق ورابا، مما يهدد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق الحدودية والحيوية.

وأكدت محافظة طوباس في بيان رسمي أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كجزء من مشروع استيطاني أوسع يُعرف باسم 'الخيط القرمزي'، وهو المخطط الذي أعلن عنه الاحتلال في نهاية العام الماضي وبدأ بتطبيقه ميدانياً خلال العام الجاري. ويهدف هذا المشروع إلى ربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض وخلق واقع جغرافي جديد يعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن محيطها الطبيعي.