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الصحة في غزة: توقف نقل المرضى والكوادر الطبية بات وشيكًا بسبب نفاد الوقود

الصحة في غزة: توقف نقل المرضى والكوادر الطبية بات وشيكًا بسبب نفاد الوقود
الصحة في غزة: توقف نقل المرضى والكوادر الطبية بات وشيكًا بسبب نفاد الوقود

الرسالة نت - متابعة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من قرب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى خلال أيام قليلة، نتيجة النفاد الحاد في مستلزمات التشغيل، وعلى رأسها الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن توقف خدمات النقل سيؤدي إلى شلل تام في وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات، كما سيحرم المرضى، ولا سيما مرضى السرطان وأمراض الكلى، من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية والمؤسسات الإغاثية بالتدخل الفوري لتوفير الاحتياجات اللازمة وإنقاذ منظومة النقل والإسعاف، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار الأزمة.

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https://alresalah.news/p/313621

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