تقرير: 1.4 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي

حذرت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة سيواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأوضح التقرير أن قطاع غزة بأكمله صُنّف ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة) من انعدام الأمن الغذائي، مع ارتفاع عدد المتأثرين مقارنة بالفترة الممتدة بين منتصف أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.

ورغم تسجيل تراجع في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، أكد التقرير أن الأوضاع الإنسانية لا تزال هشة، محذرًا من تدهورها في حال حدوث أي انخفاض إضافي في تدفق المساعدات الإنسانية، التي تراجعت منذ فبراير/شباط، في ظل انهيار سبل العيش واستنفاد السكان لآليات التكيف مع الأزمة