سقوط مسيّرة قرب منزل بن غفير يثير استنفارًا أمنيًا

سقطت طائرة مسيّرة، مساء السبت، بالقرب من منزل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، داخل مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، ما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى استنفار قواتها وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطائرة سقطت في محيط منزل بن غفير دون وقوع إصابات، فيما هرعت قوات من جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية إلى المكان، وطوقت المنطقة وشرعت في جمع بقايا المسيّرة وإجراء الفحوصات الأولية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال بدأ تحقيقًا فور وقوع الحادث، بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب بن غفير أن الوزير أُبلغ بالحادثة، وأن المسؤولين الأمنيين أشرفوا على جمع الطائرة وفحصها.

وأكد مكتب بن غفير أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأن الوزير وأفراد عائلته لم يتعرضوا لأي أذى.

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" إن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" يشاركان في التحقيق، مشيرة إلى أن هوية الجهة التي أطلقت الطائرة، أو الهدف من تحليقها في المنطقة، لا تزال غير معروفة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الفحص الأولي أظهر أن المسيّرة لم تكن تحمل مواد متفجرة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ظروف وصولها إلى محيط منزل الوزير.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وتشديد الإجراءات العسكرية في عدد من المحافظات.