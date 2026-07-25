12 شهيدًا بينهم مدير شرطة وطالب ثانوية عامة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ289 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ غارات جوية وإطلاق النار والقصف المدفعي، إلى جانب عمليات توغل وتجريف في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد الطالب خالد زكي البريم إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة في محيط شارع 5 بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، بالتزامن مع إصابة مواطن في قصف آخر قرب منطقة "أصداء" شمال المدينة.

كما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا يعود لعائلة أبو الريش في منطقة البراق غرب خان يونس، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها وإطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد المواطنان همام عيد ووسيم خطاب، وأصيب عدد آخر، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

كما توغلت آليات وجرافات الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح، ونفذت عمليات تجريف، فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف استهدف محيط برج مشتهى عند مدخل السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد العميد عبد الناصر محمد المقادمة، مدير شرطة محافظة شمال غزة، إثر استهداف طائرة مسيّرة لدراجة هوائية قرب مفترق الغزالي في حي الشيخ رضوان، كما أسفر قصف آخر استهدف دراجة هوائية قرب أرض الشنطي عن استشهاد مواطن وإصابة عشرة آخرين.

وفي شمال القطاع، أعلن عن استشهاد المقدم يامن محمد عبيد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في استهداف نقطة للشرطة بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا الأسبوع الماضي.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية قرب دوار أبو شرخ في جباليا، فيما أفاد جهاز الدفاع المدني بأن القصف ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف كانت متوقفة بجوار مركز الدفاع المدني أثناء نقل طواقمه جثمان الشهيد.

وفي السياق، واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 1191 مواطنًا وأصيب 3853 آخرون منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,317 شهيدًا و173,961 مصابًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن الوزارة.