إصابة مستوطن بعد استيلاء فلسطيني على سلاحه جنوب الخليل

أُصيب مستوطن، مساء السبت، بعد أن استولى شاب فلسطيني على سلاحه وأطلق النار عليه قرب بؤرة "سوسيا" الاستيطانية في مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، قبل أن ينسحب من المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تمكن من انتزاع سلاح المستوطن وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح وُصفت بالمتوسطة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وشرعت بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن منفذ العملية.

وفي سياق متصل، واصل مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم في محافظة الخليل، حيث اقتحمت مجموعة من مستوطني مستعمرة "أدوريم" المقامة على أراضي المواطنين منزل المسن صبيح غيث (80 عامًا)، وعاثت فيه خرابًا، بعد هدم الجدران الداخلية وتدمير محتوياته وأثاثه بالكامل.

كما اعتدى مستوطنون، بحراسة جنود الاحتلال، على أطراف بلدة صوريف شمال الخليل، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تشهدها مناطق عدة في المحافظة.