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الطقس..أجواء شديدة الحرارة والأحد انخفاض طفيف

الرسالة نت - وكالات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة في المناطق الجبلية، وحارًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وأضافت أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أنه خلال ساعات المساء والليل، يكون الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع استمرار الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد تنخفض درجات الحرارة من جديد لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة مع تراجع طفيف على وطأة الحر أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفا رطبا وتنشط الرياح.

وتبقى الإثنين درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

ولا يطرأ الثلاثاء تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس حارا خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل.

 

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