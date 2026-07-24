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مستوطنون يهدمون خزان مياه ويجرفون أراضي شرق نابلس

الرسالة نت - وكالات

هدم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خزانًا للمياه الزراعية يزوّد بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، كما جرفوا عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في محيطه، في اعتداء جديد استهدف البنية التحتية والأراضي الزراعية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت البلدتين برفقة جرافات وتحت حماية قوات الاحتلال، وشرعت بهدم خزان المياه الذي يغذي الأراضي الزراعية في بيت فوريك وبيت دجن.

وأضافت أنَّ المستوطنين نفذوا أعمال تجريف واسعة طالت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون المحيطة بالخزان.

وفي السياق، أغلقت جرافات الاحتلال، فجرًا، جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدتين، ما أعاق حركة المواطنين والمزارعين، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الهدم والتجريف.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين، المدعومة من قوات الاحتلال، على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر المياه والبنية التحتية، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم.

 

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