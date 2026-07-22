ورقة بحثية: نحو 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال و90 شهيدًا من الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب

أصدر مكتب إعلام الأسرى ورقة بحثية بعنوان "الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال"، تغطي واقع الحركة الأسيرة حتى 22 تموز/يوليو 2026، مستندة إلى بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال.

وأظهرت الورقة أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9400 أسير، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلًا، إضافة إلى 3244 معتقلًا إداريًا، و1320 معتقلًا مصنفين تحت بند "المقاتل غير الشرعي"، و118 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد.

ووثقت الورقة أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ بدء الحرب، دون أن تشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة.

وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة، أشارت الورقة إلى ارتقاء 90 أسيرًا منذ بدء حرب الإبادة، ما يرفع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 327 شهيدًا. كما يواصل الاحتلال احتجاز 98 جثمانًا لأسرى شهداء، من بينها 87 جثمانًا لأسرى استشهدوا منذ اندلاع الحرب، إلى جانب عشرات الشهداء من معتقلي قطاع غزة الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

ورصدت الورقة أوضاع عدد من الفئات المستهدفة داخل السجون، بينهم أكثر من 350 طفلًا أسيرًا، و94 أسيرة محتجزات في سجن الدامون، ونحو 40 صحفيًا معتقلًا، و16 طبيبًا من قطاع غزة، و7 نواب، فضلًا عن استمرار احتجاز أسرى ما قبل اتفاق أوسلو وأسرى الداخل الفلسطيني.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، والكشف عن مصير معتقلي قطاع غزة، والإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى والمعتقلين الإداريين، وتمكين الجهات الدولية من زيارة جميع أماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات في جرائم التعذيب والإهمال الطبي واحتجاز جثامين الشهداء.