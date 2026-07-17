تحذيرات من خطر يهدد حياة 16 طبيبًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال

حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الخميس، من استمرار اعتقال 16 طبيبًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ظروف احتجازهم القاسية تشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وإهمال طبي.

وقال المركز، في بيان صحفي، إن الأطباء المعتقلين يواجهون العزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، إلى جانب سوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي والتحقيق القاسي، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية التي واصلت أداء واجبها الإنساني في علاج الجرحى والمرضى خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأوضح أن استمرار احتجاز الأطباء لا ينفصل عن الاستهداف الذي تعرض له القطاع الصحي الفلسطيني، من قصف للمستشفيات واستهداف للطواقم الطبية واعتقال للأطباء، في إطار سياسة تهدف إلى إضعاف المنظومة الصحية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العلاج.

وأكد المركز أن الأطباء المعتقلين يعيشون أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة، وسط غياب الزيارات، وانعدام التواصل مع عائلاتهم، وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية والغذاء المناسب، إضافة إلى التعتيم على أماكن احتجاز بعضهم وأوضاعهم الصحية، ما يضاعف المخاوف على حياتهم.

وأشار إلى أن قضيتي الطبيبين المعتقلين الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص تمثلان نموذجين لمعاناة الأطباء الأسرى، في ظل ما يتردد عن تعرضهما للعزل والتنكيل والإهمال الطبي وتدهور حالتهما الصحية، مؤكدًا أن ما يواجهانه يعكس واقع بقية الأطباء المعتقلين.

وبيّن المركز أن قائمة الأطباء المعتقلين، وفق المعطيات المتوفرة لديه، تضم: أحمد شحادة، محمود الحلاق، رائد مهدي، مراد القوقا، حمزة أبو صبحة، أحمد موسى، ناهض أبو طعيمة، غسان أبو زهري، مصعب سمعان، حسن المقيد، محمد عبيد، أكرم أبو عودة، مدحت أبو طبنجة، عمر عمار، حسام أبو صفية، ومروان الهمص.

وشدد على أن استمرار احتجاز هؤلاء الأطباء لا ينعكس على حياتهم فحسب، بل يحرم آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة من خبراتهم الطبية، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي انهيارًا غير مسبوق.

وحمل المركز سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأطباء المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية، محذرًا من أن استمرار احتجازهم في هذه الظروف قد يؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة.

ودعا منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، ونقابات الأطباء، والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل لزيارة الأطباء المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم، وضمان حصولهم على العلاج والرعاية اللازمة، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف اعتقال الأطباء الفلسطينيين وما يتعرضون له داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم، مؤكدًا أن قضية الأطباء المعتقلين ستظل أولوية حقوقية وإنسانية، وأن الإفراج عنهم يمثل ضرورة عاجلة لحماية الحق في الحياة والعلاج والكرامة.