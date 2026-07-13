ميزة خفية في الآيفون تحوّله إلى هاتف آمن للأطفال دون الحاجة لشراء جهاز جديد

في ظل تزايد المخاوف من تأثير الهواتف الذكية على الأطفال، يبحث كثير من أولياء الأمور عن وسيلة تتيح لأبنائهم التواصل دون تعريضهم للتطبيقات المفتوحة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحتوى الإنترنت غير المنضبط.

ورغم انتشار ما يُعرف بـ"الهواتف الغبية" المخصصة للأطفال، فإن شركة آبل توفر حلاً عمليًا داخل أجهزة الآيفون من خلال ميزة "الوصول المساعد" (Assistive Access)، التي تتيح تحويل الهاتف إلى جهاز مبسط وآمن يناسب الأطفال أو حتى البالغين الراغبين في الحد من استخدام الهواتف الذكية.

وأطلقت آبل هذه الميزة ضمن نظام التشغيل iOS 17، بهدف تسهيل استخدام الهاتف للأشخاص الذين يواجهون صعوبات معرفية، إلا أنها أصبحت خيارًا مناسبًا للعائلات التي ترغب في تقييد وظائف الهاتف والاكتفاء بالأساسيات.

وعند تفعيل "الوصول المساعد"، تتحول واجهة الآيفون إلى تصميم مبسط يضم أيقونات كبيرة وواضحة، مع إخفاء التطبيقات غير الضرورية، ما يجعل استخدام الجهاز أكثر سهولة وأقل تشتيتًا.

وتمنح الميزة أولياء الأمور إمكانية اختيار التطبيقات التي يمكن للطفل استخدامها، مثل الهاتف لإجراء المكالمات، والرسائل للتواصل مع العائلة، والخرائط، والكاميرا، مع إخفاء الألعاب ومتصفحات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى التي قد تسبب الإلهاء.

كما توفر طبقة إضافية من الحماية، إذ يمكن تعيين رمز مرور يمنع الطفل من الخروج من الوضع المبسط أو تعديل الإعدادات، ما يمنح الوالدين تحكمًا أكبر في استخدام الجهاز.

ولتفعيل الميزة، يجب أن يعمل الجهاز بنظام iOS 17 أو إصدار أحدث، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات (Settings)، ثم تسهيلات الاستخدام (Accessibility)، واختيار الوصول المساعد (Assistive Access)، ثم تحديد التطبيقات المسموح بها وإنشاء رمز مرور لحماية الإعدادات.

ويأتي انتشار هذه الميزة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال، إذ تشير دراسات إلى ارتباط الاستخدام المطول للشاشات بضعف التركيز، واضطرابات النوم، وزيادة التعرض للمحتوى غير المناسب.

ورغم أن "الوصول المساعد" لا يُعد حلاً نهائيًا لمشكلة إدمان الشاشات، فإنه يوفر وسيلة عملية لتحويل الهاتف من منصة للترفيه غير المحدود إلى أداة اتصال محدودة الوظائف، بما يساعد على بناء علاقة أكثر توازنًا مع التكنولوجيا.

ويرى مختصون أن استخدام آيفون قديم بهذه الطريقة قد يكون خيارًا اقتصاديًا للعائلات، إذ يوفر مزايا مثل تحديد الموقع، والتحديثات الأمنية، وجودة الكاميرا، وخدمات الطوارئ، دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد مخصص للأطفال.