إيران: انتزعنا مضيق هرمز بالقوة وسنحميه بالقوة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن بلاده متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز، مشددًا على أن "المضيق انتزعناه بالقوة وسنحميه بالقوة أيضًا"، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران.

وقال رضائي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن إيران ستواصل الدفاع عن المضيق، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين طهران وواشنطن.

وفي السياق، أعلنت محافظة كرمان الإيرانية تعرض أحد أبراج الاتصالات للاستهداف خلال الهجمات الأمريكية التي نُفذت ليلًا، دون الكشف عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، مبررًا القرار بما وصفه بـ"حالة عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".