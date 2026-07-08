حماس: الاحتلال يصعّد جرائمه في غزة ويحول شوارعها إلى "محطات قتل"

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد هجماته على قطاع غزة عبر القصف المتواصل وعمليات القتل اليومية، مشيرًا إلى أن شوارع القطاع تحولت إلى "محطات قتل" تستهدف المدنيين.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال أصبحت سياسة ثابتة، معتبرًا أنها جاءت بديلًا عن ما وصفها بـ"خطة ترامب"، في ظل عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب ما قال إنه صمت ما يُسمى بـ"مجلس السلام"، الأمر الذي يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

وأكد أن المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تُبث أمام أنظار المجتمع الدولي والجامعة العربية، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفها بـ"المذبحة المستمرة" بحق سكان القطاع.