ترمب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، وذلك في تصعيد جديد للتهديدات بعد عوان أمريكي على عشرات المواقع الإيرانية ردت عليه طهران بقصف موقع عسكرية أمريكية في الخليج.

وأضاف ترمب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل انعقاد قمة للحلف في أنقرة: “لا أريد التعامل مع الإيرانيين.. أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا”.

وشن الرئيس الأمريكي هجوما على القادة الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مرضى وحثالة وأشرار عنيفون”. وقال ترمب إن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن.

وهددت القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون “هدفا مشروعا”.

وجاء في بيان لمقر “خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، أن “كل دعم يُقدم للجيش الأمريكي العدواني من أجل انتهاك سيادة أراضي إيران الإسلامية سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة”.

وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، شن ضربات على أكثر من 80 هدفا إيرانيا ردا على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى طهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية.