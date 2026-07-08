ارتقاء طفل وجيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف وقصف بقطاع غزة

استُشهد، يوم الأربعاء، طفل، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس، بقصف مركبة، فيما واصل جيش الاحتلال النسق والقصف مختلف مناطق القطاع.

وأفاد مراسل الرسالة ، بأن طفلًا آخر، استشهد صباح اليوم، ليرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة أمس إلى 4.

وذكر أن الطفل التحق بشقيقه الذي استشهد في ذات القصف أمس.

وفي السياق، قال مراسلنا إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة غزة.

وأضاف "مراسلنا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي المدينة.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة في أجواء شمالي قطاع غزة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق النار وعمليات النسف في عدد من المحاور.