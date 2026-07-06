الدفاع المدني بغزة يدعو اللجنة الوطنية إلى إعطاء الأولوية لانتشال جثامين الضحايا ودعم طواقمه

ثمّن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الخطوة التي اتخذتها لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع، معتبرًا أنها تسهم في توحيد الموقف الوطني وتعزيز الجهود الرامية إلى خدمة المواطنين.

ودعا بصل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى إعطاء أولوية عاجلة للملف الإنساني، وفي مقدمته دعم جهاز الدفاع المدني وتوفير الاحتياجات الأساسية لطواقمه، وعلى رأسها الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة منذ أشهر.

وأكد أن ملف انتشال الضحايا يمثل أولوية إنسانية ملحّة، لما يحمله من أبعاد إنسانية وأخلاقية تمس آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر استعادة جثامين ذويها ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

وأعرب بصل عن أمله في أن تسهم المرحلة المقبلة في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأن يكون دعم وتمكين طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها في مقدمة الأولويات، بما يخفف من معاناة المواطنين ويسرّع إنجاز عمليات انتشال الضحايا.