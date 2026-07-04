حماس تدعو السلطة إلى حوار وطني وتنتقد المضي في "انتخابات انتقائية"

أعرب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن أسفه لاستمرار السلطة الفلسطينية، وفق تعبيره، في الاكتفاء بدور المتفرج إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا أنها تسعى إلى استثمار الواقع المأساوي في القطاع لتحقيق مكاسب سياسية عبر المضي في "عملية انتخابية انتقائية".

وقال قاسم، في تصريح صحفي، إن قيادة السلطة مطالبة بالاستجابة للمطالب الوطنية من خلال الدعوة إلى لقاءات وطنية جادة، والتخلي عن سياسة التفرد والإقصاء، ووقف محاولات إعادة تشكيل النظام السياسي بما يتوافق مع ضغوط أو إملاءات خارجية.

وأكد أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يجب أن تستند إلى قرارات توافقية وشراكة وطنية شاملة، بعيدًا عن النهج القائم، الذي قال إنه يعتمد على مصادرة المؤسسات السياسية ومنع القوى الوطنية الأخرى من المشاركة في صنع القرار.