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^200 مثال: غزة العزة

استشهاد طفل وإصابة آخر بقصف طائرة مسيّرة أثناء تعبئتهما المياه شرق غزة

الرسالة نت

استشهد طفل وأصيب آخر، اليوم، جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلف المسجد العمري في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بأن الطائرة المسيّرة استهدفت الطفلين أثناء وجودهما في المكان لتعبئة المياه، ما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي طال المدنيين ومراكز الإيواء ونقاط الحصول على المياه، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن شح المياه وتدمير البنية التحتية.

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https://alresalah.news/p/313026

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#الاحتلال_الإسرائيلي #مدينة_غزة #البلدة_القديمة استهداف_الأطفال

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