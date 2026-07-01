التعاون الإسلامي ترحب بتقرير أممي يوثق استهداف أطفال فلسطين وتطالب بمحاسبة الاحتلال

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت المنظمة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن التقرير يمثل وثيقة قانونية دولية توثق ما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب، إلى جانب مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الجنسي.

وأضافت أن التقرير رصد كذلك سياسات الحصار واستهداف مقومات الحياة، عبر منع وصول الغذاء والدواء، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة لتنفيذ توصيات التقرير، بما يضمن وقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الجنائي الدولي، وتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في وقت أبقت فيه الأمم المتحدة "إسرائيل" على "القائمة السوداء" للأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في مناطق النزاع خلال عام 2024.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة"، إلى تسجيل 8554 انتهاكًا جسيمًا بحق 2944 طفلًا فلسطينيًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما وثق التقرير اعتقال 951 طفلًا فلسطينيًا، واستخدام 27 طفلًا دروعًا بشرية، إضافة إلى إصابة 1561 طفلًا من ذوي الإعاقة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.