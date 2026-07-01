آخر التطورات الميدانية بغزة والضفة والقدس

تواصلت، اليوم الأربعاء، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، عبر عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق؛ لا سيما جنوب القطاع.

وترصد "الرسالة نت"، انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال 8 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، تركزت في جنوب قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وذكر سكان محليون أن قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم الأربعاء، بتوسع مناطق سيطرتها العسكرية في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوردت مصادر صحية أن رفات شهيد جرى انتشاله من حي الأمل شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وصلت صباح اليوم لمجمع ناصر الطبي.

وأطلقت آليات الاحتلال النار، بشكل مباشر، باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. بالإضافة لإطلاق نار متقطع من آليات الاحتلال المتوغلة شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس.

وأفاد شهود عيان، أن بعض الطلقات النارية وصلت إلى مخيمات النازحين في مواصي رفح، ومواصي مدينة خان يونس الجنوبية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح الأربعاء، شرقي مدينة خانيونس. بينما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عملية نسف شمال شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من الرافعات والآليات العسكرية المتمركزة في محيط موقع أبو عطايا غرب مدينة رفح.

وتعرضت المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكان يوم أمس الثلاثاء قد شهد استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين، جراء 14 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، التي وُقعت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1053 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 3406 مدنيين بجروح متفاوتة.

الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم 5 سيدات وصحفي وأسرى محررون، خلال حملات دهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفاد مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة فاتن مراد حنايشة، بعد دهم منزل عائلتها وتفتيشه في بلدة بيت دجن شرقي مدينة نابلس، كما صادرت جهاز حاسوب من المنزل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة ميسر الفقيه، بعد دهم منزلها في الجبل الشمالي بمدينة نابلس؛ وكان قد أفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية.

دنّس عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وأدّوا طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

القدس

أما في القدس؛ أفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة منذ العام 1967، وأدّوا طقوسًا تلمودية قرب قبة الصخرة المشرفة، بحماية أمنية من قبل شرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى على شكل مجموعات في مسارات مرتبة مسبقًا، قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

ويقتحم المستوطنون، بحماية أمنية إسرائيلية، باحات المسجد الأقصى، بشكل يومي؛ باستثناء السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، ويتجولون فيها بشكل استفزازي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

وتُقابل تلك الاقتحامات بدعوات فلسطينية ومقدسية لـ "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه والرباط، والتصدي لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.