المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويواصلون تحريضهم على تهويده

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية قرب قبة الصخرة.

وفي تحريض متواصل على الأقصى، نشرت جماعات الهيكل المتطرفة صورة بالذكاء الاصطناعي تظهر فيها مخطاطاتها وأهدافها بتحويل الساحة الشرقية في المسجد إلى مدرسة دينية لليهود والمقتحمين.

وتتواصل الانتهاكات من قبل المتطرفين المقتحمين للأقصى، حيث الصلوات الجماعية والغناء والرقصات ورفع للعلم “الإسرائيلي” والتقاط الصور عند الرواق الغربي.

كما يواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر الحواجز والإبعادات والتضييق على أهالي القدس والداخل المحتل.

وتجددت الدعوات الفلسطينية والمقدسية لأهالي مدينة القدس والداخل المحتل، لشد الرحال والرباط داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وحثت الدعوات والنداءات الشعبية والمقدسية أهالي الداخل الفلسطيني المحتل وأبناء الضفة الغربية ممن يستطيعون الوصول إلى القدس، على النفير العام والتواجد المكثف في الأقصى، لإحياء مناسبة دينية عظيمة وتعزيز الهوية الروحية والوجدانية للمسجد في وجه محاولات طمس معالمه العربية .