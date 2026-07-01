مصادر للرسالة: السلطة جمعت أموال باسم الدفاع المدني لم تصل لغزة

كشفت مصادر فلسطينية؛ أن السلطة الفلسطينية جمعت أموالا من الاتحاد الأوروبي؛ لصالح متطوعي الدفاع المدني؛ لكنها لم تصل للقطاع على مدار 3 سنوات من الإبادة.

وقال مصادر لـ"الرسالة نت" إنّ السلطة حصلت على 15 مليون دولار؛ لـ3 آلاف متطوع؛ فيما أن الحقيقة تشير بأن عدد متطوعي الدفاع المدني لا يتجاوز 240 متطوع.

وبينت المصادر أن السلطة لم تقدم أدنى مساعدات لجهاز الدفاع المدني طيلة حرب الإبادة؛ ورفضت التعامل بشكل كامل مع النداءات والمخاطبات الرامية لدعم الجهاز أو متطوعيه.

وأشار إلى أن 66 من أبناء الجهاز أصيبوا بأمراض منعتهم من استئناف عملهم الفني في الجهاز؛ نتيجة حرب الإبادة المتواصلة بالقطاع.

وارتقى 142 شهيدا من كوادر الدفاع المدني؛ إلى جانب 352 مصابًا؛ علاوة عن تدمير 85% من آليات ومعدات الدفاع المدني.