خاص| الإنقاذ البحري بغزة: 20 منقذ فقط لكل القطاع

قال مدير عام ديوان وزارة الحكم المحلي في غزة، ياسر حسونة؛ إن قطاع غزة لديه 20 منقذ بحري فقط من أصل 800 منقذ بحري كان يتم التعاقد معهم كل موسم.

وذكر حسونة لـ"الرسالة نت" أن هذا الأمر ينطوي عليه مخاطر جمة؛ وخاصة في ظل نزوح عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في منطقة الساحل.

وبين أن ذلك الأمر ناتج عن عجز كبير؛ خاصة وأن هناك 4600 موظف في وزارة الحكم المحلي لا يتقاضون مخصصاتهم المالية بانتظام.

وحذر من انعكاسات غياب المنقذين البحريين؛ مطالبا بتحرك دولي وأممي لدعم المؤسسات المحلية للقيام بدورها.

وفي السياق؛ أشار إلى عجز مائي في القطاع؛ مضيفا: "حصة المواطن لا تتجاوز 10 لترات يوميا"؛ متابعا "الاحتلال أجهز على مصادر المياه في القطاع؛ والأزمات الناتجة عن توقف المولدات فاقمت من الازمة".