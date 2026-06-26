الحوثي يحذر من وجود (إسرائيلي) في "أرض الصومال" ويتوعد باستهدافه

حذر زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، الخميس، مما قال إنها محاولات إسرائيلية لإيجاد موطئ قدم في منطقة "أرض الصومال"، معتبراً أن الهدف منها تعزيز النفوذ في خليج عدن وباب المندب والتحكم بخطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وقال الحوثي في خطاب بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي وجود إسرائيلي في تلك المنطقة، مؤكداً الاستعداد للتعامل معه، وداعياً الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف مشترك للحفاظ على أمن المنطقة وسيادتها.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، هنأ الحوثي إيران بما وصفه بـ"الانتصار" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة ما يعرف بـ"محور المقاومة".

كما جدد تأكيده على دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع أطراف "محور المقاومة" في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة.

وفي الشأن اليمني، جدد الحوثي رفض جماعته لاستمرار الحصار والتدخلات الخارجية في اليمن، مؤكداً التمسك بما وصفه بحق اليمنيين في السيادة واستعادة الموارد الوطنية.

ودعا في ختام خطابه أنصار جماعته إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاستمرار في حالة التعبئة والاستعداد لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد والمنطقة.