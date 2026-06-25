القوى الوطنية والإسلامية تحذر من الفوضى: الاحتلال مسؤول عن مآسي الشعب الفلسطيني

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن أي محاولات لإثارة الفوضى أو الفلتان الداخلي تصب في خدمة أجندات تهدف إلى عرقلة الاستحقاقات الوطنية الفلسطينية، داعية إلى الحفاظ على وحدة الصف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن المآسي المتلاحقة التي يعيشها الفلسطينيون، مشددة على أن أي مواقف تتجاهل هذه الحقيقة أو تتعارض معها لا تستند إلى وقائع التاريخ أو معطيات الواقع.

ورفضت اللجنة ما وصفته بمحاولات استغلال معاناة المواطنين وتوظيفها لخدمة مشاريع وبرامج تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني، محذرة من أن مثل هذه التحركات قد تفتح الباب أمام الفوضى وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتضعف الجبهة الداخلية.

وفي الوقت ذاته، أعربت القوى الوطنية والإسلامية عن تفهمها الكامل لمطالب المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، لكنها شددت على ضرورة عدم استغلال هذا الحق أو توظيف الظروف الراهنة بما يؤدي إلى الإضرار بوحدة الموقف الفلسطيني أو حرف بوصلة الصراع عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان أن القوى الوطنية والإسلامية انطلقت من رحم معاناة الشعب الفلسطيني وتقاسمت معه الألم والتحديات، معتبرة نفسها جزءاً أصيلاً من هذا الشعب وصوتاً معبراً عن آماله وتطلعاته، ومشددة على التزامها بمواصلة العمل من أجل انتزاع الحقوق الوطنية وضمان العيش بحرية وكرامة.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى تعزيز وحدة الصف الوطني وتفويت الفرصة على من وصفتهم بأعداء الشعب الفلسطيني والمتربصين به، معربة عن ثقتها بوعي الفلسطينيين وحرصهم على عدم الانجرار وراء أي رؤى أو مشاريع لا تنسجم مع الموقف الوطني المطلوب في هذه المرحلة الحساسة