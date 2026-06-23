مجموعة هاكرز عربية تعلن إغلاق صفحات "خلية أفيخاي"

أعلنت مجموعة هاكرز عربية، تنفيذ سلسلة عمليات إلكترونية استهدفت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لما وصفته المجموعة "خلية أفيخاي"، وكانت تُستخدم في حملات التحريض وإثارة الفوضى داخل قطاع غزة.

و تمكنت المجموعة من إغلاق صفحات وحسابات من بينها صفحة "رمزي حرز الله" الأساسية والبديلة، إلى جانب صفحة "خاص غزة" وعدد من الصفحات الأخرى التي قالت المجموعة إنها تُدار ضمن شبكات مرتبطة بأجهزة أمنية إسرائيلية.

وأشارت المجموعة في بيان وصل "الرسالة نت" إلى أن العمليات شملت كذلك إغلاق الصفحة الاحتياطية للمدعو "حمزة المصري"، معلنًا في الوقت ذاته بدء ما وصفها بـ"عملية السيطرة" على صفحة "أمجد أبو كوش"، الذي اتهمه البيان بالعمل ضمن شبكات إعلامية تخدم أجندات معادية للمجتمع الفلسطيني.

وأكدت المجموعة، وفق البيان، أن تحركاتها تأتي في إطار ما وصفته بـ"مواجهة الحملات الرقمية التي تستهدف النسيج المجتمعي الفلسطيني"، مشيرة إلى أن عدداً من الصفحات المستهدفة دأبت خلال الأشهر الماضية على نشر محتوى يدعو إلى الفوضى والانقسام الداخلي، ويعمل على تأجيج الشارع الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواقف الشعبية والعشائرية الرافضة لأي دعوات مشبوهة تستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي أو استغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع لخدمة أجندات خارجية.

ويرى مراقبون أن محاولات التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تنجح في استقطاب حاضنة شعبية حقيقية، في ظل حالة الوعي المجتمعي المتزايدة بخطورة الحملات الإلكترونية التي تسعى إلى بث الفتنة وإحداث شرخ داخلي يخدم مصالح الاحتلال.