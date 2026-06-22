الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 أسرى من غزة ووصولهم إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، عن 7 أسرى من قطاع غزة. وقالت اللجنة الدولي للصليب الأحمر، إنها سهلت الإفراج اليوم عن 7 معتقلين من السجون "الإسرائيلية" ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

والأسرى هم:

1. محمد محمد أبو عطايا

العمر: 43 عاماً

السكن: الشيخ رضوان

السجن: هداريم.

2. سليم عمر عودة أبو العجين

العمر: 28 عاماً

السكن: دير البلح

السجن: هداريم.

3. سليمان محمد سليمان الأسطل

العمر: 31 عاماً

السكن: خان يونس

السجن: سلمون.

4. أحمد سعدي عبد الحي نصار

العمر: 40 عاماً

السكن: حي النصر - غزة

السجن: سلمون.

5. عبد الحي سعدي عبد الحي نصار

العمر: 43 عاماً

السكن: حي النصر - غزة

السجن: سلمون.

6. نضال محمد سلمان قديح

العمر: 51 عاماً

السكن: خان يونس

السجن: سلمون.

7. عبد الحميد عبد الرزاق أحمد السبع

العمر: 43 عاماً

السكن: حي النصر - غزة

السجن: سلمون.