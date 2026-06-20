كتلة الصحفي تنعى المصور أحمد وشاح وتطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإعلاميين

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم السبت، المصور الصحفي أحمد وشاح، مصور قناة الجزيرة مباشر، الذي استشهد جراء استهداف إسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الجريمة تأتي في سياق الاستهداف المتواصل للصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء رسالتهم المهنية والإنسانية.

وقالت الكتلة، في بيان صحفي، إن استشهاد وشاح يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من اغتيال شقيقه الصحفي محمد وشاح، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الأسرة الصحفية الفلسطينية، ومحاولات إسكات الرواية الفلسطينية ومنع نقل حقيقة الأحداث إلى العالم.

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني بأشد العبارات استهداف الصحفيين والإعلاميين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاعات.

ودعت الكتلة المؤسسات الإعلامية الدولية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الإعلامية التي تواصل عملها في ظروف بالغة الخطورة.

كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد أحمد وشاح، وزملائه في قناة الجزيرة مباشر، والأسرة الصحفية الفلسطينية، مؤكدة أن دماء الصحفيين ستظل شاهدة على الحقيقة، وأن محاولات استهدافهم لن تنجح في حجب صوت فلسطين أو طمس روايتها.