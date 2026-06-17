كتلة الصحفي : شهادة لمى خاطر تكشف واقع التجويع والتعذيب والانتهاكات داخل سجون الاحتلال

أعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن بالغ القلق والأسى إزاء شهادة الأسيرة الكاتبة والصحفية الفلسطينية لمى خاطر، التي كشفت تفاصيل صادمة عن ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التجويع والضرب والتفتيش المهين والانتهاكات المتكررة التي تمس الكرامة الإنسانية.

وقالت الكتلة في بيان لها، إن ما ورد في شهادة خاطر يعكس واقعًا بالغ القسوة تعيشه الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، معتبرة أن هذه الشهادة تمثل “صرخة استغاثة” تستوجب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية.

ودعت الكتلة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى تكثيف التغطية حول قضية الأسيرات الفلسطينيات، وإبقاء معاناتهن حاضرة في المشهد الإعلامي، وعدم السماح بتهميشها أو تغييبها عن الرأي العام.

كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، إلى جانب الهيئات النسوية والحقوقية، ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات وتحسين ظروف اعتقالهن.

وأكدت الكتلة أن نقل الحقيقة حول معاناة الأسرى والأسيرات يمثل واجبًا مهنيًا وإنسانيًا، مشددة على استمرار الجهود الإعلامية في الدفاع عن حقوقهم حتى نيل الحرية.