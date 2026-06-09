التعليم: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والكوادر التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتفعت إلى 21,701 شهيداً من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء يشمل 20,647 طالباً وطالبة، إضافة إلى 1,054 معلماً وعاملاً في المؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية، أشارت الوزارة إلى أن أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة دُمّرت بشكل كامل، بينما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب، فضلاً عن تدمير أكثر من 63 مبنى جامعياً بشكل كامل.

وفي الضفة الغربية، أفادت الوزارة بأن 9 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إلى جانب استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف الطلبة من قبل المستوطنين.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد الشهداء من الطلبة في الضفة الغربية 128 طالباً من طلبة المدارس و39 طالباً جامعياً، فيما أُصيب 861 طالباً مدرسياً وأكثر من 278 طالباً جامعياً، إضافة إلى اعتقال 421 طالباً مدرسياً وأكثر من 487 طالباً جامعياً.

أما في قطاع غزة، فقد استُشهد أكثر من 19,101 طالب من طلبة المدارس و1,379 طالباً جامعياً، فيما تجاوز عدد الجرحى 28,419 طالباً مدرسياً و3,017 طالباً جامعياً.

وفي صفوف الكوادر التعليمية، استُشهد في الضفة الغربية 6 عاملين في المدارس وأصيب 25 آخرون، بينما تجاوز عدد المعتقلين من العاملين في القطاع التعليمي 171 معتقلاً.

وفي قطاع غزة، استُشهد 802 من العاملين في المدارس و246 من العاملين في الجامعات، فيما أُصيب 3,291 من الكوادر المدرسية وأكثر.